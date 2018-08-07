США возобновили санкции против Ирана

PanARMENIAN.Net - США 7 августа возобновили санкции в отношении Ирана, приостановленные в 2015 году в рамках соглашения по атомной программе Тегерана.

В соответствующем указе, который президент США Дональд Трамп подписал 6 августа, отмечается, что штрафные меры вводятся снова, чтобы оказать экономическое давление на иранский режим, от которого исходит «целый ряд угроз», в частности, разработка и распространение ядерного и других видов вооружений, поддержка террористически группировок и «злонамеренные действия» Корпуса стражей исламской революции, пишет Deutsche Welle.

Возобновление санкционного режима проходит в два этапа. Так, 7 августа снова вступили в силу штрафные меры в отношении автомобильного сектора Ирана, его торговли золотом и драгоценными металлами, а также иранской валюты риал. В частности, запрещаются продажа и поставка в Иран продукции и услуг, связанных с иранских автопромом, а также финансовые операции с риалом.

Через три месяца, 5 ноября, Вашингтон возобновит действие штрафных мер в отношении энергетического сектора Ирана, в том числе операций, связанных с нефтегазовой промышленностью, а также сделок иностранных финансовых учреждений с иранским Центробанком. В частности, будут запрещены сделки с Национальной иранской нефтяной компанией и ее иранской «дочкой» Naftiran Intertrade.

В начале мая Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заключенного с Ираном, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций. Евросоюз выступает против возобновления американских санкций против Ирана и объявил о вступлении в силу 7 августа закона, предоставляющего европейским компаниями защиту от них.