Казимиров: Тер-Петросяну, Кочаряну, Саргсяну и Пашиняну надо вместе обсудить карабахский вопрос

PanARMENIAN.Net - Обстановка в Армении сказывается на урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Такое мнение выразил в своей статье полномочный представитель президента Российской Федерации по политическому урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе в 1992–1996 годах, российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Владимир Казимиров, передает «Независимая газета».

По словам автора, обстановка в Азербайджане неоднозначна: «Относительное финансовое благополучие страны не сокращает социального неравенства, а правящая элита обманывает народ патриотизмом напоказ, постоянными угрозами отыграть силой все, что потеряно в войне 1991–1994 годов, хотя прекрасно понимает риски новой войны для всей страны, и прежде всего для себя самой. Отсюда инциденты и даже проба сил, блокирование подвижек в переговорном процессе. Жертв войны новой войной не вернуть, а руководство Азербайджанской Республики дышит еще прошлой враждой, а не будущим урегулированием споров».

Казимиров отмечает, что позиция Армении в переговорном процессе по Карабаху до последнего времени была более или менее ясна.

«Она (Армени) шла на поиск компромиссов, но непременно при полном исключении попыток силового решения конфликта. Это соответствовало тому документу, на основе которого и было достигнуто прекращение огня – заявлению Совета глав государств СНГ от 15 апреля 1994 года»,- говорится в статье.

Отмечается, что бархатная революция в Армении весной 2018 года привнесла требование премьер-министра РА Никола Пашиняна вернуть за стол переговоров Нагорный Карабах (НК).

«Это соответствует необычной, трехсторонней конфигурации этого конфликта, тем более что в середине 90-х годов переговоры и велись между всеми тремя сторонами, то есть с участием НК. Да и оба соглашения по Карабаху (о перемирии с 12 мая 1994 года и об укреплении режима прекращения огня от 4 февраля 1995 года – других не было и нет) были подписаны всеми тремя сторонами конфликта, а в годы той войны Азербайджан первым завязывал контакты по делам на линии фронта именно с НК. Более того, даже перемирие было прежде всего подписано в Баку 9 мая 1994 года как раз с НК и лишь потом по моей просьбе по телефону подключилась к нему Армения. Казалось бы, в Баку должны сознавать, в каком еще качестве пришлось тогда иметь дело с НК, если не как со стороной конфликта и, следовательно, участником переговоров. Увы, там «не помнят» об этом»,- пишет бывший сопредседатель МГ ОБСЕ от РФ.

По его словам, в последнее время вновь осложняется внутренняя обстановка в Армении, возникли трения между видными лидерами страны.

«Вряд ли дух распрей благоприятствует позициям Армении на переговорах с Баку. Не случайно с Каспия уже пытаются обвинить Ереван в срыве или затяжке встреч и переговоров. Не только внутренняя ситуация, но и переговорный процесс требует единения усилий всех ключевых сил в стране. Неловко что-либо предлагать извне, тем более, казалось бы, столь наивное, но не назрела ли потребность в скорейшей встрече Левона Тер-Петросяна, Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна и Никола Пашиняна в целях выработки единого подхода хотя бы к проблемам урегулирования конфликта. Убежден, что переводчик никому из них не потребуется, если будут говорить на языке будущего, а не прошлого и будут думать о той самой судьбе НК, из-за которой возник конфликт треть века назад, а не о своих позициях»,- считает Казимиров.

По его словам, сплочение здоровых сил важно в каждой из трех сторон этого конфликта в интересах мира и стабильности в регионе.