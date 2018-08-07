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Медведев назвал принятие Грузии в НАТО «угрозой миру»

Медведев назвал принятие Грузии в НАТО «угрозой миру»
7 августа 2018 - 14:28 AMT

PanARMENIAN.Net - Возможное принятие Грузии в НАТО «может привести к потенциальному конфликту» с участием России. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев.

Соответствующие обещания руководства Североатлантического альянса он назвал «абсолютно безответственной позицией» и «просто угрозой миру».

Расширение НАТО Медведев считает «безусловной угрозой» и «безусловным вызовом» России, тем более что члены альянса рассматривают нашу страну «в качестве потенциального противника». Он подчеркнул, что для России «Абхазия и Южная Осетия – это самостоятельные государства, с которыми у нас дружественные отношения, и государства, в которых находятся наши военные базы». Если же «другая страна рассматривает их как свою территорию, то это может привести к очень тяжелым последствиям». Российский премьер выразил надежду на то, что «у руководства НАТО достанет все-таки сообразительности ничего не предпринимать в этом направлении».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет реагировать соразмерно на агрессивные шаги со стороны НАТО, «тем, кто стремится включить Украину или Грузию в состав альянса, следует подумать о последствиях такой безответственной политики».

«На подобные агрессивные шаги, которые представляют прямую угрозу России, будем реагировать соразмерно. Нашим коллегам, которые играют на обострение, стремятся включить, в том числе, скажем, Украину или Грузию в военную орбиту альянса, следовало бы подумать о возможных последствиях такой безответственной политики», — сказал Путин.

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Kommersant.ru: «Россия получила главное — мир»
RFE/Rl. Russia's Medvedev Warns Of 'Horrible' Conflict If Georgia Joins NATO
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