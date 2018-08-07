Пашинян обсудил с Назарбаевым касающиеся ОДКБ вопросы

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян 7 августа провел телефонный разговор с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

Собеседники обсудили вопросы повестки двусторонних и многосторонних отношений, в том числе, касающиеся деятельности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ранее по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.Лукашенко и Пашинян обсудили активно обсуждаемую в СМИ ситуацию вокруг предъявления армянской стороной обвинений в адрес генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова.