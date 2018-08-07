Замминистра: Армения отправит больше спортсменов на Олимпиаду в Токио

PanARMENIAN.Net - На Олимпиаду в Токио в 2020 году Армения отправит больше спортсменов, чем на Рио-2016. Об этом заявил 7 августа на пресс-конференции заместитель министра спорта и по делам молодежи Габриел Казарян.

«На следующий день после завершения Олимпийских игр, мы начинаем подготовку к следующим, и этот раз не стал исключением. Армения отправит больше спортсменов в Токио, более того мы будем представлены в новых дисциплинах, по которым не выступали в предыдущие годы», - сказал Казарян, передает «Новости-Армения».

Армения на летних Олимпийских играх 2016 года была представлена 32 спортсменами в 8 видах спорта. На церемонии открытия Игр право нести национальный флаг было доверено пловцу Вагану Мхитаряну, а на церемонии закрытия — Артуру Алексаняну, который завоевал золото в соревнованиях по греко-римской борьбе.

В этом контексте замминистра придал важность развитию детского спорта. Он отметил, что с 2015 года для детей дошкольного возраста реализуются программы по повышению физической подготовки, и в них уже вовлечено порядка 14 тысяч детей.

«Для учащихся 1-3 и 4-7 классов проводится Спортландия, в 7-12 классах – Спартакиада, а всего в эти спортивные мероприятия вовлечено 145 тысяч человек. Уже 15 лет проводится соревнование «Лучшая спортивная семья» и с каждым годом число участвующих семей увеличивается», - сказал он, отметив, что большое внимание уделяется спортивным соревнованиям между призывниками.

В подтверждение успешности реализуемых программ Казарян привел статистику, согласно которой в 2018 году представители Армении на юношеских чемпионатах мира и Европы завоевали 86 медалей (30 золотых, 24 серебряных и 32 бронзовых медалей).

О том, что XXXII Летние Олимпийские игры пройдут в Токио, было объявлено 7 сентября 2013 года на 125-й сессии МОК в Буэнос-Айресе. Церемония открытия Олимпиады-2020, как ожидается, пройдет 24 июля в Токио. На право их проведения также претендовали Мадрид и Стамбул.

Япония уже три раза принимала у себя Олимпиады: в 1964 году Токио стал столицей летних игр, зимние проводились в Саппоро в 1972 году и в Нагано в 1998 году. В 1940 году летняя Олимпиада также должна была состояться в японской столице, но после отказа страны была перенесена в Хельсинки, а позже и вовсе отменена из-за Второй мировой войны.