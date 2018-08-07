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Трамп пригрозил продолжающим вести бизнес с Ираном странам

Трамп пригрозил продолжающим вести бизнес с Ираном странам
7 августа 2018 - 14:42 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп назвал угрозу для стран, которые продолжат вести бизнес с Ираном.

«Любой, кто будет вести бизнес с Ираном, не будет иметь дел с США», — написал он в Twitter. «Я требую мира во всем мире, не меньше!» — добавил он.

По словам Трампа, новые ограничительные меры против Тегерана «самые жесткие из всех, что когда-либо вводились», пишет Lenta.ru.

7 августа вступили в силу новые санкции против Ирана. Первая часть запретов касается валютного, автомобильного рынков и рынка металлов. Правительство страны не может покупать доллары и торговать золотом и другими ценными металлами, а также графитом, углем, автомобилями и персидскими коврами. Кроме того, Тегерану запрещено выпускать суверенные еврооблигации и проводить значительные транзакции в местной валюте — риалах — с использованием зарубежных счетов.

Эти меры ранее уже вводились, однако были приостановлены в 2015 году после того, как между Тегераном и шестью странами-посредниками: США, Россией, Китаем, Францией, Германией и Великобританией была заключена ядерная сделка. Вторая часть санкций должна быть введена 5 ноября. Она будет касаться торговли иранской нефтью. Ее поставки будут запрещены в США, однако ЕС не собирается прекращать закупки.

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