Президент Грузии возложил на Россию вину за конфликт 2008 года
7 августа 2018 - 16:02 AMT
PanARMENIAN.Net - Грузинский президент Георгий Маргвелашвили возложил на Россию вину за отделение от Грузии Абхазии и Южной Осетии.
«Россия при помощи гибридной войны отделила от центральной власти Грузии два ее региона» еще в 1991-1992 годах, заявил Маргвелашвили 7 августа на встрече в Тбилиси с главами МИД Польши, Литвы и Латвии и вице-премьером Украины.
«Мы не должны бояться называть вещи своими именами - то, что делала и делает Россия против суверенного государства - это война между Россией и Грузией, это агрессия, это оккупация и это попрание всех международных норм», - отметил он, пишет Deutsche Welle.
В тот же день в пригороде Тбилиси Мухатгверди премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе вместе с членами правительства и представителям дружественных государств возложил цветы на военном кладбище в память о погибших в августовской войне 2008 года. Бахтадзе отметил, что ровно 10 лет назад грузинский народ снова столкнулся с российской открытой военной агрессией.
«Была война, за которой последовала оккупация двух неотъемлемых регионов Грузии… Российская Федерация оккупировала находящиеся под контролем Грузии 5 ущелий и более 100 сел», - заявил премьер, отметив, что оккупация Абхазского и Цхинвальского регионов продолжается до сих пор.
По случаю годовщины войны в Грузии Совет Европы (СЕ) напомнил о поддержке суверенитета этой страны. В своем заявлении глава Комитета министров СЕ Мария Пейчинович Бурич отметила, что конфликт в Грузии, «к сожалению, до сих пор не урегулирован». «Хочу в этой связи вновь заявить о своей безоговорочной поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее признанных мировым сообществом границ. Мои мысли обращены к пострадавшим в результате конфликта, в особенности к многочисленным беженцам», - заявила Бурич.
Ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что возможное принятие Грузии в НАТО «может привести к потенциальному конфликту» с участием России. Соответствующие обещания руководства Североатлантического альянса он назвал «абсолютно безответственной позицией» и «просто угрозой миру».
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