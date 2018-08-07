// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Авиабилеты из РФ в Ереван на август-сентябрь подорожали на 4%

Авиабилеты из РФ в Ереван на август-сентябрь подорожали на 4%
7 августа 2018 - 17:32 AMT

PanARMENIAN.Net - Авиабилеты из России в столицу Армении на август-сентябрь подорожали на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом сообщил PR-директор туристического сервиса Aviasales Янис Дзенис.

Так, средний чек на перелет из РФ в Ереван соствляет 12,3 тыс рублей, пишет «Интерфакс».

Дзенис отметил, что повышение среднего чека связано с ростом доллара, повышенным спросом и тем, что многие туристы покупают авиабилеты в последний момент.

«Отчасти повлиял и рост цен на авиакеросин. «Аэрофлот» обещал повысить топливный сбор на 200 рублей с 26 июля, а вслед за ним и S7», — рассказал он.

По данным Росавиации, в июне авиакеросин подорожал в аэропортах в среднем на 2,7%. Рост топливных сборов был вызван весенним скачком оптовых цен на нефтепродукты, в том числе на авиакеросин, после чего правительству пришлось понизить акцизы для торможения роста стоимости топлива.

Ссылки по теме:
Interfax.ru: Авиабилеты за границу на август-сентябрь подорожали на 35%
 Самое значимое
Парламент Новой Зеландии может признать Геноцид армянПарламент Новой Зеландии может признать Геноцид армян
Партия «Зеленых» Новой Зеландии призвала парламент приступить к процессу по признанию Геноцида армян 1915 года.
В Ереване считают неэффективными публичные обсуждения отзыва генсека ОДКБ ХачатуроваВ Ереване считают неэффективными публичные обсуждения отзыва генсека ОДКБ Хачатурова
Со своей стороны, высокопоставленный дипломатический источник в Москве заявил «Интерфаксу», что прозвучавшие из Еревана заявления непрофессиональны
Пашинян: Готов встретиться лицом к лицу с Алиевым с целью урегулирования карабахского конфликтаПашинян: Готов встретиться лицом к лицу с Алиевым с целью урегулирования карабахского конфликта
«Я готов встретиться лицом к лицу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым с целью урегулирования карабахского конфликта», - сказал премьер
Пашинян - радиостанции «Эхо Москвы»: Я был бы рад, если бы сын Алиева тоже служилПашинян - радиостанции «Эхо Москвы»: Я был бы рад, если бы сын Алиева тоже служил
По его словам, тот факт, что его сын отправился служить, является миролюбивым жестом
Partner news
 Статьи
Убитый ребенок, истерзанные старики, отрезанные головы солдат

Зверства азербайджанцев в ходе апрельской войны

 Самое читаемое в разделе
В Баку опять перепутали флаги Армении и Колумбии
Deutche Welle: «Неблагодарные» армяне рассердили Путина
Багдасаров - Жириновскому: Савельева нужно изгнать из ЛДПР за заявления в Азербайджане
«Коммерсантъ»: Согласованные поставки оружия РФ Армении на $100 млн оказались под вопросом
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
General Electric потратит около €19 млн на техническое переоснащение Ереванской ТЭЦ Реализация программы, нацеленной на повышение эффективности и надежности работы энергоблока, продлится примерно полтора года
Шармазанов и посол РФ обсудили углубление отношений в рамках ОДКБ Собеседники подчеркнули также необходимость углубления двусторонних отношений в рамках ЕАЭС и ОДКБ
Погба задумался об уходе из МЮ из-за критики Моуринью Француз рассматривает варианты с переездом в «Барселону» или возвращением в «Ювентус»
Президент Грузии возложил на Россию вину за конфликт 2008 года «Россия при помощи гибридной войны отделила от центральной власти Грузии два ее региона» еще в 1991-1992 годах, заявил Маргвелашвили