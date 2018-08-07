Авиабилеты из РФ в Ереван на август-сентябрь подорожали на 4%

PanARMENIAN.Net - Авиабилеты из России в столицу Армении на август-сентябрь подорожали на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом сообщил PR-директор туристического сервиса Aviasales Янис Дзенис.

Так, средний чек на перелет из РФ в Ереван соствляет 12,3 тыс рублей, пишет «Интерфакс».

Дзенис отметил, что повышение среднего чека связано с ростом доллара, повышенным спросом и тем, что многие туристы покупают авиабилеты в последний момент.

«Отчасти повлиял и рост цен на авиакеросин. «Аэрофлот» обещал повысить топливный сбор на 200 рублей с 26 июля, а вслед за ним и S7», — рассказал он.

По данным Росавиации, в июне авиакеросин подорожал в аэропортах в среднем на 2,7%. Рост топливных сборов был вызван весенним скачком оптовых цен на нефтепродукты, в том числе на авиакеросин, после чего правительству пришлось понизить акцизы для торможения роста стоимости топлива.