Погба задумался об уходе из МЮ из-за критики Моуринью
7 августа 2018 - 17:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба задумался об уходе из команды из-за критики со стороны главного тренера Жозе Моуринью.
Француз рассматривает варианты с переездом в «Барселону» или возвращением в «Ювентус». Погба недоволен словами Моуринью о том, что на чемпионате мира он отыграл лучше, чем в прошлом сезоне за «Манчестер Юнайтед», пишет Lenta.ru со ссылкой на ESPN.
При этом клуб не намерен расставаться с игроком.
Погба, играя в основном составе сборной Франции, стал победителем мундиаля. В финале с Хорватией он отметился победным голом. За «Манчестер Юнайтед» игрок в сезоне-2017/2018 провел 27 матчей в рамках Премьер-лиги, забил шесть мячей и отдал 11 результативных передач.
Французский полузащитник играет в «Манчестер Юнайтед» с лета 2016 года. Он перешел из «Ювентуса» за рекордные на тот момент 105 миллионов евро. Его рекорд был побит бразильцем Неймаром, который летом 2017-го перешел из «Барселоны» в ПСЖ за 222 миллиона евро.
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