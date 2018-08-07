// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Шармазанов и посол РФ обсудили углубление отношений в рамках ОДКБ

Шармазанов и посол РФ обсудили углубление отношений в рамках ОДКБ
7 августа 2018 - 18:17 AMT

PanARMENIAN.Net - Вице-спикер Национального собрания Армении Эдуард Шармазанов принял 7 августа чрезвычайного и полномочного посла России в Армении Сергея Копыркина. Об этом сообщает пресс-служба парламента Армении.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся армяно-российских отношений. Вице-спикер парламента придал важность развитию союзнических отношений двух государств в экономической, политической гуманитарной, военной и культурной сферах. В данном контексте была особо отмечена важность межпарламентского взаимодействия.

Собеседники подчеркнули также необходимость углубления двусторонних отношений в рамках ЕАЭС и ОДКБ.

В ходе встречи стороны обратились также к региональным конфликтам, в частности была подчеркнута необходимость мирного урегулирования карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ.

 Самое значимое
Парламент Болгарии ратифицировал соглашение Армения-ЕСПарламент Болгарии ратифицировал соглашение Армения-ЕС
Таким образом, Болгария стала одной из первых стран-членов ЕС, которые ратифицировали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Республикой Армения и Европейским союзом
Опрос: 97% одобряют свершившуюся в Армении революцию как метод смены системы властиОпрос: 97% одобряют свершившуюся в Армении революцию как метод смены системы власти
Таким образом, 97% одобряют свершившуюся революцию как метод
Президент Армении назначил министров обороны, диаспоры, образования и территориального управленияПрезидент Армении назначил министров обороны, диаспоры, образования и территориального управления
Давид Тоноян назначен министром обороны, Мхитар Айрапетян назначен министром диаспоры
Арарат Мирзоян - первый вице-премьер Армении, Тигран Авинян - вице-премьерАрарат Мирзоян - первый вице-премьер Армении, Тигран Авинян - вице-премьер
Соответствующий указ подписал президент Армении Армен Саркисян
Partner news
 Статьи
Человек-АЭС

Краткий портрет главной рок-звезды армянской политики

 Самое читаемое в разделе
Советник Пашиняна: Возможно, Серж Саргсян станет специальным посланником по карабахскому вопросу
Вице-спикер НС Армении: Конгрессмен США изучит, как американские вертолеты попали в Азербайджан
Глава МИД Армении заявил о скорой встрече с азербайджанским коллегой
Армения проголосовала против антироссийской резолюции по Приднестровью
Главная
Все новости
Обзор: Политика
Другие новости раздела
 Последние новости
General Electric потратит около €19 млн на техническое переоснащение Ереванской ТЭЦ Реализация программы, нацеленной на повышение эффективности и надежности работы энергоблока, продлится примерно полтора года
Погба задумался об уходе из МЮ из-за критики Моуринью Француз рассматривает варианты с переездом в «Барселону» или возвращением в «Ювентус»
Авиабилеты из РФ в Ереван на август-сентябрь подорожали на 4% Так, средний чек на перелет из РФ в Ереван соствляет 12,3 тыс рублей
Президент Грузии возложил на Россию вину за конфликт 2008 года «Россия при помощи гибридной войны отделила от центральной власти Грузии два ее региона» еще в 1991-1992 годах, заявил Маргвелашвили