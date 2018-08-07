Шармазанов и посол РФ обсудили углубление отношений в рамках ОДКБ
7 августа 2018 - 18:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Вице-спикер Национального собрания Армении Эдуард Шармазанов принял 7 августа чрезвычайного и полномочного посла России в Армении Сергея Копыркина. Об этом сообщает пресс-служба парламента Армении.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся армяно-российских отношений. Вице-спикер парламента придал важность развитию союзнических отношений двух государств в экономической, политической гуманитарной, военной и культурной сферах. В данном контексте была особо отмечена важность межпарламентского взаимодействия.
Собеседники подчеркнули также необходимость углубления двусторонних отношений в рамках ЕАЭС и ОДКБ.
В ходе встречи стороны обратились также к региональным конфликтам, в частности была подчеркнута необходимость мирного урегулирования карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ.
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