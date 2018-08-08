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Apple опровергла сообщения о записи голоса пользователей без их ведома

Apple опровергла сообщения о записи голоса пользователей без их ведома
8 августа 2018 - 12:15 AMT

PanARMENIAN.Net - Смартфоны iPhone не ведут запись голоса пользователей без их ведома, компания также не позволяет делать это сторонним приложениям. Об этом говорится в заявлении руководства корпорации Apple.

Соответствующее письмо Apple подготовила в качестве ответа на запрос членов комитета по энергетике и торговле Палаты представителей Конгресса США. Они потребовали от компании объяснить сообщения о том, что ее устройства якобы записывают речь пользователей без их ведома, пишут «Ведомости» со ссылкой на агентство Reuters.

Опасения у конгрессменов вызвал голосовой помощник Siri. Чтобы включить его, должен произнести фразу «Привет, Siri». При этом, по мнению пользователей, смартфоны Apple в ожидании этой фразы могут прослушивать, записывать и сохранять все другие слова пользователей.

Издание указывает, что в письме, направленном конгрессменам, компания отвергла эти утверждения, отметив, что iPhone не записывает голос пользователей. Apple подчеркнула, что Siri не передает какой-либо третьей стороне полученные голосовые команды. Компания напомнила также, что для того, чтобы воспользоваться голосовым помощником, пользователь ранее должен был дать согласие на передачу Siri доступа к микрофону.

В апреле на подобный вопрос конгрессменов отвечал основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг. Бизнесмен отмечал, что соцсеть использует микрофоны на устройствах исключительно во время записи видео и не записывает разговоры пользователей, когда те не подключены к сети. Конгрессменов интересовало, как иногда получается так, что пользователи обсуждают между собой какую-то тему, а потом получают от соцсети рекламу, которая к ней относится. «Facebook этим не занимается, и не знаю, кто еще мог бы такое сделать. Возможно, это просто совпадение», — заверял предприниматель.

Ссылки по теме:
Vedomosti.ru: Apple опровергла сообщения о записи речи пользователей без их ведома
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