Армения занимает 4-е место по доле подвергшихся попыткам заражения через интернет пользователей

PanARMENIAN.Net - В апреле-июне 2018 года в Армении 29,98% устройств пользователей подверглись попыткам заражения зловредными программами через интернет. Об этом сообщает представительство «Лаборатории Касперского» в Армении.

По этому показателю Армения заняла 4-е место среди стран мира. В первом квартале 2018 года эти показатели составляли 36,78% и 7-е место, а во втором квартале 2017 года - 21,58% и 15-е место, соответственно, свидетельствуют данные компании «Лаборатория Касперского», полученные с помощью Kaspersky Security Network (KSN).

«Армения устойчивыми шагами поднимается в списке стран, пользователи которых наиболее часто подвергаются попыткам заражения зловредными программами через интернет. Это свидетельствует о росте интереса киберпреступников к стране, а также о том, что пользователи Армении все чаще заходят на сайты с вредоносным контентом. Защитить пользователей от веб-угроз помогают только их бдительность и наличие на устройстве надежного антивирусного решения с функцией веб-защиты», – поясняет эксперт по кибербезопасности, территориальный представитель «Лаборатории Касперского» в Армении и Грузии Армен Карапетян.

Первое место занимает Белоруссия - 33,49%, второе - Албания (30,27%), третье - Алжир (30,08%).

В среднем в течение 2-го квартала 2018 года 19,59% компьютеров пользователей интернета в мире хотя бы один раз подвергались веб-атаке класса Malware, когда как годом ранее этот показатель составил 17,26%.