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Транзит грузов по территории Азербайджана снизился на 2%

Транзит грузов по территории Азербайджана снизился на 2%
8 августа 2018 - 14:29 AMT

PanARMENIAN.Net - B первой половине 2018 года по азербайджанскому участку транспортного коридора TRACECA перевезено 4,95 млн тонн международных грузов. Согласно данным Госкомстата, грузооборот по этому коридору снизился.

По сравнению с шестью месяцами 2017 года перевозка по территории Азербайджана транзитных грузов снизилась на 90 тыс тонн или 1,8%, пишет Contact.az.

Несмотря на огромные государственные инвестиции по всем составляющим транспортной инфраструктуры «Шелковой пути» (железная дорога, морской порт, морская торговая флотилия, трубопроводы, автомобильные дороги), финансовая выгода от транзита грузов пока небольшая.

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Contact.az. Транзит грузов по коридору TRACECA снизился на 1,8%
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