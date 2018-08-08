11 стран ОБСЕ призвали РФ отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии

PanARMENIAN.Net - Неофициальная «группа друзей Грузии» в ОБСЕ опубликовала 7 августа совместное заявление, приуроченное к 10-летней годовщине «российского военного вторжения в Грузию». Авторы заявления обратились к России с призывом «отказаться от своего признания так называемой независимости грузинских регионов Абхазия и Южная Осетия».

Текст подписали США, Великобритания, Канада, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Польша, Румыния, Швеция и Украина. Подписанты обращения призвали Москву также «вывести свои войска с оккупированных территорий Грузии», пишет Deutsche Welle.

«Спустя десять лет после российского военного вторжения в Грузию мы по-прежнему глубоко обеспокоены продолжающейся оккупацией грузинских территорий. Мы подчеркиваем необходимость мирного разрешения конфликта на основе полного уважения к Хартии ООН, Хельсинкским соглашениям и фундаментальным нормам и принципам международного права», - отмечается в совместном заявлении.

Кроме того, авторы заявления высказались за создание миссии ОБСЕ в Грузии, включающей «мониторинговые возможности для беспрепятственной деятельности вдоль линии оккупации».

В результате пятидневной войны между Россией и Грузией в августе 2008 года Южная Осетия оказалась отторгнутой от Грузии, на ее территории была провозглашена непризнанная международным сообществом «республика». Во время продолжавшихся с 8 по 12 августа военных действий погибли около 850 человек. По данным ООН, во время конфликта около 120 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Порядка 30 тысяч грузин до сих пор не могут вернуться в Южную Осетию.

Война была остановлена при посредничестве Евросоюза и лично Николя Саркози - тогдашнего президента председательствовавшей в ЕС Франции. Совместно с российским коллегой Дмитрием Медведевым Саркози выработал план мирного урегулирования. Документ содержал шесть пунктов, в их числе - вывод вооруженных сил на позиции, которые они занимали до начала военного конфликта. Между тем Россия по сей день сохраняет военное присутствие в Абхазии и Южной Осетии, не выполняя данный пункт плана.

Кроме того, Москва признала оба региона в качестве «суверенных государств». Из всех стран мира независимость Абхазии и Южной Осетии также признали лишь Никарагуа, Венесуэла, карликовое островное государство Науру, а также Сирия.