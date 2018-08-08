Турция не планирует отказываться от экономических связей с Ираном из-за санкций США
8 августа 2018 - 16:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Турция не собирается отказываться от экономических связей с Ираном после того, как США возобновили санкции в отношении Тегерана. Об этом заявил турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез.
В частности, Анкара продолжит закупать у Тегерана природный газ. Министр отметил, что у Турции «есть контакты с Ираном, отношения продолжатся», пишет Lenta.ru со ссылкой на Reuters.
«Американское решение является односторонним, мы ведем (с Ираном) не противоречащую законам торговлю», — сообщил глава ведомства.
США возобновили первую часть санкций в ночь на 7 августа. В частности, они затронули автомобилестроительный сектор Ирана и куплю-продажу золота и ряда металлов. Второй пакет санкций вступит в силу 5 ноября.
Отношения между Ираном и США накалились после того, как в мае Вашингтон вышел из ядерной сделки с Ираном, обвинив его в невыполнении условий соглашения. Тегеран и шесть стран-посредников (США, Россия, Великобритания, Китай, Франция и Германия) договорились об условиях иранской ядерной программы летом 2015 года. Сделка накладывала ограничения на активность иранской стороны в ядерной сфере в обмен на снятие санкций Совбеза ООН и ограничительных мер, которые вводили США и ЕС.
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