Турция не планирует отказываться от экономических связей с Ираном из-за санкций США

PanARMENIAN.Net - Турция не собирается отказываться от экономических связей с Ираном после того, как США возобновили санкции в отношении Тегерана. Об этом заявил турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез.

В частности, Анкара продолжит закупать у Тегерана природный газ. Министр отметил, что у Турции «есть контакты с Ираном, отношения продолжатся», пишет Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

«Американское решение является односторонним, мы ведем (с Ираном) не противоречащую законам торговлю», — сообщил глава ведомства.

США возобновили первую часть санкций в ночь на 7 августа. В частности, они затронули автомобилестроительный сектор Ирана и куплю-продажу золота и ряда металлов. Второй пакет санкций вступит в силу 5 ноября.

Отношения между Ираном и США накалились после того, как в мае Вашингтон вышел из ядерной сделки с Ираном, обвинив его в невыполнении условий соглашения. Тегеран и шесть стран-посредников (США, Россия, Великобритания, Китай, Франция и Германия) договорились об условиях иранской ядерной программы летом 2015 года. Сделка накладывала ограничения на активность иранской стороны в ядерной сфере в обмен на снятие санкций Совбеза ООН и ограничительных мер, которые вводили США и ЕС.