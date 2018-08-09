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Боевики ХАМАС выпустили по Израилю 150 ракет

Боевики ХАМАС выпустили по Израилю 150 ракет
9 августа 2018 - 10:04 AMT

PanARMENIAN.Net - Боевики ХАМАС выпустили по территории Израиля из сектора Газа около 150 ракет. Об этом в Twitter сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Уточняется, что 25 снарядов были перехвачены системой противоракетной обороны «Железный купол». Сирены воздушной тревоги срабатывали в 19 населенных пунктах Израиля. Большая часть ракет упала в незаселенной местности, пишет Lenta.ru.

Израильская авиация в ответ поразила более 140 военных объектов ХАМАС в Газе. Среди них штабы, туннели, тренировочные лагеря, арсеналы, полигоны, а также фабрика по производству железобетонных конструкций и несколько позиций боевиков.

Напряжение на границе сектора Газа сохраняется с марта 2018 года, когда мирный протест, приуроченный ко дню Накба — исходу с территории, где в 1948 году было создано Государство Израиль, — перерос в массовые беспорядки и столкновения протестующих с израильскими войсками. Протесты затем ожесточились в связи с открытием 14 мая посольства США в Иерусалиме. Решение перенести диппредставительство из Тель-Авива Белый дом принял в декабре 2017 года.

Движение ХАМАС основано в 1987 году и признано террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, а также запрещено в Иордании и Египте. С 2007-го организация контролирует сектор Газа.

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Lenta.ru: По Израилю выпустили 150 ракет
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