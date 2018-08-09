Опра Уинфри станцевала армянский танец «кочари»

PanARMENIAN.Net - Известная американская телеведущая Опра Уинфри станцевала армянский национальный танец «кочари». Видео в своем Instagram Stories опубликовала стилист Хлое Кардашян Груш Ачемян.

Уинфри известна также в качестве владелицы СМИ, ведущей ток-шоу «Шоу Опры Уинфри», актрисы, продюсера и мецената.

Журнал Forbes назвал ее девятой по влиятельности женщиной в 2005 году и первой — в 2007 году, самым влиятельным человеком в шоу-бизнесе в 2009 году, самой влиятельной знаменитостью в 2010 и 2013 году.