Опра Уинфри станцевала армянский танец «кочари» (видео)
9 августа 2018 - 18:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Известная американская телеведущая Опра Уинфри станцевала армянский национальный танец «кочари». Видео в своем Instagram Stories опубликовала стилист Хлое Кардашян Груш Ачемян.
Уинфри известна также в качестве владелицы СМИ, ведущей ток-шоу «Шоу Опры Уинфри», актрисы, продюсера и мецената.
Журнал Forbes назвал ее девятой по влиятельности женщиной в 2005 году и первой — в 2007 году, самым влиятельным человеком в шоу-бизнесе в 2009 году, самой влиятельной знаменитостью в 2010 и 2013 году.
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