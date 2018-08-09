«АиФ»: Армения превратилась в одно из самых интересных направлений Кавказа

PanARMENIAN.Net - В 2011 г. в Ереване было негде остановиться, но сейчас сюда едут отдыхать сотни тысяч людей и оставляют много денег. Об этом говорится в статье в еженедельнике «Аргументы и Факты».

Сейчас все изменилось как по мановению волшебной палочки — Армения превратилась в одно из самых интересных направлений Кавказа. Сюда приезжают не только из РФ, но также из Ирана, ОАЭ и даже с Филиппин, говорится в статье. Обозреватель «АиФ» сравнивает отдых в Армении с туризмом в РФ и отмечает, что России, несмотря на море, горнолыжные курорты и достопримечательности, никак не удается богатеть на туризме.

Отмечается, что Армении удалось решить проблемы 90-х и начать заманивать иностранных гостей. Начали с иранцев, которые приезжали в Армению за выпивкой и игорными заведениями, а потом возвращались с семьями для культурного отдыха.

«Вокруг площади Республики в Ереване стоят десятки автомобилей, заклеенных фото с видами Армении, — водители предлагают ехать в горы к монастырскому комплексу Татев, к озеру Севан, в города Дилижан и Гюмри. Они говорят по-русски и по-английски, некоторые даже на фарси, языке Ирана. После торга цены снижаются на 25-30%. У Каскада (знаменитой ереванской лестницы) мне дает визитную карточку профессор университета: он тоже зарабатывает на гостях столицы, предлагая «авторские туры» на своем джипе, — в туризм вовлеклись все слои населения. Появилось огромное количество доступных кафе с армянской кухней (раньше у гостей была популярнее грузинская), на озере Севан открыли 11 оборудованных пляжей, а огромные казино за городом дают работу тысячам людей. Деньги извлекают из воздуха: для приезжих организовали курсы, как правильно печь культовый армянский хлеб лаваш, и от желающих нет отбоя»,- рассказывает автор статьи.

Отмечается, что иранцы плотно занимают третье место среди гостей Армении (14%), поскольку на первом (21%) - жители стран Евросоюза, на втором - граждане России (20%), а на четвертом - американцы (13,6%), причем за последний год их число увеличилось на треть. Армения активно продвигает себя на рынках туризма в США и Европе, и все окупается сторицей, считает автор статьи.

«В прошлом году Армению посетили 1,5 млн туристов, добавив в казну страны миллиард долларов. Мало? В 2011 г. на всю Армению насчитывалось 128 отелей, найти жилье туристу было непросто, а сейчас только в Ереване предлагают сотни гостиниц на любой кошелек. Армения научилась работать с разными запросами. Если для иранцев это коньяк и пиво, для арабов — казино, то филиппинцы целенаправленно прилетают в Ереван посмотреть на христианские святыни. У горного монастыря Гегард я заметил целые группы туристов из Филиппин по 20 человек в каждой. Хватало и китайцев, что удивительно — это же мы граничим с Китаем, а не Армения. А ведь китайцы очень выгодные туристы, по статистике, они тратят на отдыхе куда больше денег, чем граждане других стран»,- говорится в статье.

Отмечается, что армянское озеро Севан прекрасно раскручено — сюда приезжают отдыхать из Кувейта (где есть свое море), Ливана и Германии. В Армении при развитии массового туризма сохраняются божеские цены на сувениры, обеды в кафе и такси.

«До озера Севан я ехал по отличному шоссе — по всей Армении прокладывают новые автомагистрали, запускают скоростные поезда, обустраивают канатные дороги и горнолыжные курорты. Дело даже не в иностранцах — я встретил много армян, которые с удовольствием и интересом катаются по своей республике»,- говорится в статье.