// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Рубль обвалился на фоне новостей о новых санкциях США

Рубль обвалился на фоне новостей о новых санкциях США
9 августа 2018 - 14:10 AMT

PanARMENIAN.Net - На открытии торгов Московской биржи курс рубля резко снизился на фоне сообщений о санкциях, 8 авгиста анонсированных Госдепом США.

Курс доллара впервые с ноября 2016 г. превысил 66 руб./$. Курс евро в начале торгов поднялся выше 77 руб./€ впервые с апреля 2018 года, но потом снизился.

8 августа курс доллара вырос на 2 руб. до 65,55 руб./$, евро вырос почти на 2,5 руб. до 75,5 руб./€.

8 августа Госдепартамент США анонсировал новые санкции в отношении России — на этот раз в связи с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Ожидается, что первый пакет мер будет введен 22 августа.

Ссылки по теме:
Kommersant.ru: Рубль упал на новостях о новых санкциях США
 Самое значимое
Азербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники HeronАзербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники Heron
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Азербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на парадеАзербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на параде
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Кнессет Израиля обсудит признание Геноцида армян после выборов в ТурцииКнессет Израиля обсудит признание Геноцида армян после выборов в Турции
Обсуждение должно было состояться 12 июня, однако законодательный орган Израиля перенес дебаты на более поздний срок
Известный повар Энтони Бурден покончил с собойИзвестный повар Энтони Бурден покончил с собой
По его данным, причиной смерти повара стало самоубийство
Partner news
 Статьи
Кровь и песок

Что случилось с «ЧВК Вагнера» в окрестностях Дейр эз Зора

 Самое читаемое в разделе
Убит азербайджанский военнослужащий: Минобороны страны не комментирует
После приписания Алиеву слов «Мы поставим Армению на колени» азербайджанское СМИ исчезло из сети
В Москве заболеваемость ВИЧ выросла на 20%
На границе Сирии и Израиля появился патруль миротворцев ООН
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Армянские пловцы завоевали бронзу ЧЕ в прыжках в воду с 10-метровой вышки Армянские пловцы показали результат 396,84 балла
В Армении туризм вырос на 12% за первое полугодие 2018 года «Да, в полугодовом разрезе у нас уже есть рост на уровне 12%, ждем гораздо более высоких показателей, особенно в осенний сезон», – отметил министр
Глава МИД НКР принял новоназначенного руководителя программы The HALO Trust в Арцахе Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся деятельности The HALO Trust по гуманитарному разминированию в Арцахе
«АиФ»: Армения превратилась в одно из самых интересных направлений Кавказа Отмечается, что Армении удалось решить проблемы 90-х и начать заманивать иностранных гостей