Рубль обвалился на фоне новостей о новых санкциях США
9 августа 2018 - 14:10 AMT
PanARMENIAN.Net - На открытии торгов Московской биржи курс рубля резко снизился на фоне сообщений о санкциях, 8 авгиста анонсированных Госдепом США.
Курс доллара впервые с ноября 2016 г. превысил 66 руб./$. Курс евро в начале торгов поднялся выше 77 руб./€ впервые с апреля 2018 года, но потом снизился.
8 августа курс доллара вырос на 2 руб. до 65,55 руб./$, евро вырос почти на 2,5 руб. до 75,5 руб./€.
8 августа Госдепартамент США анонсировал новые санкции в отношении России — на этот раз в связи с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Ожидается, что первый пакет мер будет введен 22 августа.
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