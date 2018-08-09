// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Глава МИД НКР принял новоназначенного руководителя программы The HALO Trust в Арцахе

Глава МИД НКР принял новоназначенного руководителя программы The HALO Trust в Арцахе
9 августа 2018 - 15:15 AMT

PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики (НКР)) Масис Маилян 9 августа принял новоназначенного руководителя программы международной неправительственной организации The HALO Trust в Арцахе Чарльза Фола и ее регионального директора Эшли Бодди. Об этом сообщает пресс-служба МИД НКР.

Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся деятельности The HALO Trust по гуманитарному разминированию в Арцахе, а также реализации намеченных на ближайший период программ.

Собеседники выразили удовлетворение уровнем сотрудничества между The HALO Trust и соответствующими государственными структурами Арцаха.

4 апреля 2017 года на мероприятии, проводимом в связи с международным днем разминирования, руководитель программы HALO Trust в Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике) Аш Бодди заявил, что в случае сбора достаточного количества средств до 2020 года завершатся работы по разминированию Арцаха.

 Самое значимое
Казимиров: Тер-Петросяну, Кочаряну, Саргсяну и Пашиняну надо вместе обсудить карабахский вопросКазимиров: Тер-Петросяну, Кочаряну, Саргсяну и Пашиняну надо вместе обсудить карабахский вопрос
Казимиров отмечает, что позиция Армении в переговорном процессе по Карабаху до последнего времени была более или менее ясна
Парламент Новой Зеландии может признать Геноцид армянПарламент Новой Зеландии может признать Геноцид армян
Партия «Зеленых» Новой Зеландии призвала парламент приступить к процессу по признанию Геноцида армян 1915 года.
В Ереване считают неэффективными публичные обсуждения отзыва генсека ОДКБ ХачатуроваВ Ереване считают неэффективными публичные обсуждения отзыва генсека ОДКБ Хачатурова
Со своей стороны, высокопоставленный дипломатический источник в Москве заявил «Интерфаксу», что прозвучавшие из Еревана заявления непрофессиональны
Пашинян: Готов встретиться лицом к лицу с Алиевым с целью урегулирования карабахского конфликтаПашинян: Готов встретиться лицом к лицу с Алиевым с целью урегулирования карабахского конфликта
«Я готов встретиться лицом к лицу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым с целью урегулирования карабахского конфликта», - сказал премьер
Partner news
 Статьи
Убитый ребенок, истерзанные старики, отрезанные головы солдат

Зверства азербайджанцев в ходе апрельской войны

 Самое читаемое в разделе
В Баку опять перепутали флаги Армении и Колумбии
Deutche Welle: «Неблагодарные» армяне рассердили Путина
Багдасаров - Жириновскому: Савельева нужно изгнать из ЛДПР за заявления в Азербайджане
«Коммерсантъ»: Согласованные поставки оружия РФ Армении на $100 млн оказались под вопросом
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Сюжет
 Последние новости
Армянские пловцы завоевали бронзу ЧЕ в прыжках в воду с 10-метровой вышки Армянские пловцы показали результат 396,84 балла
В Армении туризм вырос на 12% за первое полугодие 2018 года «Да, в полугодовом разрезе у нас уже есть рост на уровне 12%, ждем гораздо более высоких показателей, особенно в осенний сезон», – отметил министр
Рубль обвалился на фоне новостей о новых санкциях США 8 августа курс доллара вырос на 2 руб. до 65,55 руб./$, евро вырос почти на 2,5 руб. до 75,5 руб./€
Опра Уинфри станцевала армянский танец «кочари» (видео) Уинфри известна также в качестве владелицы СМИ, ведущей ток-шоу, актрисы, продюсера и мецената.