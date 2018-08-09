Глава МИД НКР принял новоназначенного руководителя программы The HALO Trust в Арцахе
9 августа 2018 - 15:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики (НКР)) Масис Маилян 9 августа принял новоназначенного руководителя программы международной неправительственной организации The HALO Trust в Арцахе Чарльза Фола и ее регионального директора Эшли Бодди. Об этом сообщает пресс-служба МИД НКР.
Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся деятельности The HALO Trust по гуманитарному разминированию в Арцахе, а также реализации намеченных на ближайший период программ.
Собеседники выразили удовлетворение уровнем сотрудничества между The HALO Trust и соответствующими государственными структурами Арцаха.
4 апреля 2017 года на мероприятии, проводимом в связи с международным днем разминирования, руководитель программы HALO Trust в Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике) Аш Бодди заявил, что в случае сбора достаточного количества средств до 2020 года завершатся работы по разминированию Арцаха.
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