В Армении туризм вырос на 12% за первое полугодие 2018 года

PanARMENIAN.Net - В Армении в сфере туризма за первое полугодие 2018 года зарегистрирован рост на 12%. Об этом на заседании правительства Армении 9 августа заявил министр экономического развития и инвестиций РА Арцвик Минасян в ответ на вопрос премьер-министра Никола Пашиняна, будет ли в 2018 году рост туризма.

«Да, в полугодовом разрезе у нас уже есть рост на уровне 12%, ждем гораздо более высоких показателей, особенно в осенний сезон», – отметил министр.

По его словам, интересом пользуются гастротуризм, этнотуризм, экотуризм.