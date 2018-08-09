В Армении туризм вырос на 12% за первое полугодие 2018 года
9 августа 2018 - 17:27 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении в сфере туризма за первое полугодие 2018 года зарегистрирован рост на 12%. Об этом на заседании правительства Армении 9 августа заявил министр экономического развития и инвестиций РА Арцвик Минасян в ответ на вопрос премьер-министра Никола Пашиняна, будет ли в 2018 году рост туризма.
«Да, в полугодовом разрезе у нас уже есть рост на уровне 12%, ждем гораздо более высоких показателей, особенно в осенний сезон», – отметил министр.
По его словам, интересом пользуются гастротуризм, этнотуризм, экотуризм.
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