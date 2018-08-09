// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

В Армении туризм вырос на 12% за первое полугодие 2018 года

В Армении туризм вырос на 12% за первое полугодие 2018 года
9 августа 2018 - 17:27 AMT

PanARMENIAN.Net - В Армении в сфере туризма за первое полугодие 2018 года зарегистрирован рост на 12%. Об этом на заседании правительства Армении 9 августа заявил министр экономического развития и инвестиций РА Арцвик Минасян в ответ на вопрос премьер-министра Никола Пашиняна, будет ли в 2018 году рост туризма.

«Да, в полугодовом разрезе у нас уже есть рост на уровне 12%, ждем гораздо более высоких показателей, особенно в осенний сезон», – отметил министр.

По его словам, интересом пользуются гастротуризм, этнотуризм, экотуризм.

 Самое значимое
Президент Армении провел переговоры об инвестициях с богатейшим человеком АзииПрезидент Армении провел переговоры об инвестициях с богатейшим человеком Азии
Обсуждались возможности инвестиционного сотрудничества с Арменией
Доклад ООН: Армения среди прeуспевающих в инновационном развитии стран мираДоклад ООН: Армения среди прeуспевающих в инновационном развитии стран мира
В первой десятке стран, признанных лидерами в инновационном развитии и внедрении новшеств в повседневную жизнь, оказались Швейцария, Нидерланды, Швеция
Румынский перевозчик TAROM продал 2 самолета армянской авиакомпанииРумынский перевозчик TAROM продал 2 самолета армянской авиакомпании
За указанную цену армянская компания приобрела два самолета, двигатель и другие запасные части
Армянская делегация проведет в Тегеране переговоры об увеличении импорта газа из Ирана в РААрмянская делегация проведет в Тегеране переговоры об увеличении импорта газа из Ирана в РА
По его словам, Ереванская теплоэлектроцентраль просит увеличить объемы поставки голубого топлива из Ирана
Partner news
 Статьи
Бюджет Армении пополняется за счет крупного бизнеса

Остальных «стригут» меньше

 Самое читаемое в разделе
Объем экспорта из Армении приблизился к отметке $1 млрд по итогам полугодия
Акциз на сигареты в Армении будут повышать на 15% ежегодно
Правительство Армении утвердило сроки аукциона по продаже здания министерства транспорта
Правительство Армении хочет сохранить действующие тарифы на элэнергию до 2036 года
Главная
Все новости
Обзор: Экономика
Другие новости раздела
 Последние новости
Армянские пловцы завоевали бронзу ЧЕ в прыжках в воду с 10-метровой вышки Армянские пловцы показали результат 396,84 балла
Глава МИД НКР принял новоназначенного руководителя программы The HALO Trust в Арцахе Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся деятельности The HALO Trust по гуманитарному разминированию в Арцахе
Рубль обвалился на фоне новостей о новых санкциях США 8 августа курс доллара вырос на 2 руб. до 65,55 руб./$, евро вырос почти на 2,5 руб. до 75,5 руб./€
«АиФ»: Армения превратилась в одно из самых интересных направлений Кавказа Отмечается, что Армении удалось решить проблемы 90-х и начать заманивать иностранных гостей