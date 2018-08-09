Армянские пловцы завоевали бронзу ЧЕ в прыжках в воду с 10-метровой вышки
9 августа 2018 - 18:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Спортсмены Владимир Арутюнян и Лев Саргсян из Армении заняли третье место в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки на чемпионате Европы. Соревнования проходят в Эдинбурге.
Армянские пловцы показали результат 396,84 балла.
Россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев заняли первое место. Они показали результат 423,12 балла, пишет ТАСС.
Второе место заняли британцы Мэттью Диксон и Ноа Уильямс (399,90).
В шотландском Глазго и Эдинбурге до 12 августа продолжаются соревнования у прыгунов в воду в рамках чемпионата Европы по летним видам спорта.
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