Армянские пловцы завоевали бронзу ЧЕ в прыжках в воду с 10-метровой вышки

PanARMENIAN.Net - Спортсмены Владимир Арутюнян и Лев Саргсян из Армении заняли третье место в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки на чемпионате Европы. Соревнования проходят в Эдинбурге.

Армянские пловцы показали результат 396,84 балла.

Россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев заняли первое место. Они показали результат 423,12 балла, пишет ТАСС.

Второе место заняли британцы Мэттью Диксон и Ноа Уильямс (399,90).

В шотландском Глазго и Эдинбурге до 12 августа продолжаются соревнования у прыгунов в воду в рамках чемпионата Европы по летним видам спорта.