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Samsung презентовала Galaxy Note 9 - самый дорогой Android-смартфон

Samsung презентовала Galaxy Note 9 - самый дорогой Android-смартфон
10 августа 2018 - 10:14 AMT

PanARMENIAN.Net - Samsung представила смартфон Galaxy Note 9, который стал самым дорогим Android-смартфоном.

Новый Galaxy Note 9 получил 6,4-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2960 на 1440 пикселей, сообщает Lenta.ru. Габариты устройства и внешний вид практически не отличаются от прошлогоднего Note 8. Единственное изменение в расположении сканера отпечатков пальцев — теперь он находится ниже основной камеры, а не рядом с ней. Как и раньше, в комплекте со смартфоном будет идти стилус, с помощью которого теперь можно управлять камерой и выполнять другие операции.

Note 9 получил восьмиядерный процессор Exynos 9810 с частотой до 2,7 гигагерца. Также его оснастили 6/8 гигабайтами оперативной и 128/512 гигабайтами встроенной памяти с поддержкой карт microSD объемом до 512 гигабайт. Аккумулятор имеет емкость 4000 миллиампер-часов, производитель обещает целый день работы от одного заряда.

Двойная основная камера имеет разрешение 12 мегапикселей с оптической стабилизацией обоих сенсоров.Вместе со смартфоном компания также показала новую беспроводную зарядку, которая может заряжать одновременно два устройства.

Стоить Note 9 будет $999.99 в размере 128 Гб, а за версию 512 Гб придется заплатить $1,249.99.Таким образом, Galaxy Note 9 стал самым дорогим массовым Android-смартфоном. Смартфон будет доступен в трех цветах: черный, индиго, медь.

Ссылки по теме:
Lenta.ru: Samsung выпустила самый дорогой Android-смартфон
The Verge. SAMSUNG ANNOUNCES GALAXY NOTE 9 WITH BIGGER SCREEN, HUGE BATTERY, AND MORE POWERFUL S PEN
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