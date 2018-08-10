// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Сенат Аргентины отклонил закон о легализации абортов: В стране начались массовые беспорядки

Сенат Аргентины отклонил закон о легализации абортов: В стране начались массовые беспорядки
10 августа 2018 - 10:37 AMT

PanARMENIAN.Net - В столице Аргентины Буэнос-Айресе начались массовые беспорядки после того, как Сенат страны отклонил законопроекта о легализации абортов. Демонстранты начали поджигать мусор, бросать в правоохранителей камни и бутылки. Для разгона толпы полиции пришлось применить водометы.

В ночь на 9 августа аргентинский Сенат отклонил законопроект о легализации абортов в стране. Нижняя палата парламента одобрила этот документ в июне.

Таким образом, в стране продолжит действовать принятый еще в 1921 году закон, расценивающий намеренное прерывание беременности как преступление.

Как сообщает RT, аборты в Аргентине разрешены только в случае изнасилования или при угрозе жизни матери или плода.

В Латинской Америке аборты разрешены только на Кубе, в Гайане, Уругвае и Пуэрто-Рико. В Мексике добровольное прерывание беременности возможно только в столице.

Ссылки по теме:
RT: Сенат Аргентины проголосовал против легализации абортов
 Самое значимое
Азербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники HeronАзербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники Heron
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Азербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на парадеАзербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на параде
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Кнессет Израиля обсудит признание Геноцида армян после выборов в ТурцииКнессет Израиля обсудит признание Геноцида армян после выборов в Турции
Обсуждение должно было состояться 12 июня, однако законодательный орган Израиля перенес дебаты на более поздний срок
Известный повар Энтони Бурден покончил с собойИзвестный повар Энтони Бурден покончил с собой
По его данным, причиной смерти повара стало самоубийство
Partner news
 Статьи
Кровь и песок

Что случилось с «ЧВК Вагнера» в окрестностях Дейр эз Зора

 Самое читаемое в разделе
Убит азербайджанский военнослужащий: Минобороны страны не комментирует
После приписания Алиеву слов «Мы поставим Армению на колени» азербайджанское СМИ исчезло из сети
В Москве заболеваемость ВИЧ выросла на 20%
На границе Сирии и Израиля появился патруль миротворцев ООН
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Samsung презентовала Galaxy Note 9 - самый дорогой Android-смартфон Двойная основная камера имеет разрешение 12 мегапикселей с оптической стабилизацией обоих сенсоров.
Армянские пловцы завоевали бронзу ЧЕ в прыжках в воду с 10-метровой вышки Армянские пловцы показали результат 396,84 балла
В Армении туризм вырос на 12% за первое полугодие 2018 года «Да, в полугодовом разрезе у нас уже есть рост на уровне 12%, ждем гораздо более высоких показателей, особенно в осенний сезон», – отметил министр
Глава МИД НКР принял новоназначенного руководителя программы The HALO Trust в Арцахе Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся деятельности The HALO Trust по гуманитарному разминированию в Арцахе