Сенат Аргентины отклонил закон о легализации абортов: В стране начались массовые беспорядки
10 августа 2018 - 10:37 AMT
PanARMENIAN.Net - В столице Аргентины Буэнос-Айресе начались массовые беспорядки после того, как Сенат страны отклонил законопроекта о легализации абортов. Демонстранты начали поджигать мусор, бросать в правоохранителей камни и бутылки. Для разгона толпы полиции пришлось применить водометы.
В ночь на 9 августа аргентинский Сенат отклонил законопроект о легализации абортов в стране. Нижняя палата парламента одобрила этот документ в июне.
Таким образом, в стране продолжит действовать принятый еще в 1921 году закон, расценивающий намеренное прерывание беременности как преступление.
Как сообщает RT, аборты в Аргентине разрешены только в случае изнасилования или при угрозе жизни матери или плода.
В Латинской Америке аборты разрешены только на Кубе, в Гайане, Уругвае и Пуэрто-Рико. В Мексике добровольное прерывание беременности возможно только в столице.
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