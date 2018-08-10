Сенат Аргентины отклонил закон о легализации абортов: В стране начались массовые беспорядки

PanARMENIAN.Net - В столице Аргентины Буэнос-Айресе начались массовые беспорядки после того, как Сенат страны отклонил законопроекта о легализации абортов. Демонстранты начали поджигать мусор, бросать в правоохранителей камни и бутылки. Для разгона толпы полиции пришлось применить водометы.

В ночь на 9 августа аргентинский Сенат отклонил законопроект о легализации абортов в стране. Нижняя палата парламента одобрила этот документ в июне.

Таким образом, в стране продолжит действовать принятый еще в 1921 году закон, расценивающий намеренное прерывание беременности как преступление.

Как сообщает RT, аборты в Аргентине разрешены только в случае изнасилования или при угрозе жизни матери или плода.

В Латинской Америке аборты разрешены только на Кубе, в Гайане, Уругвае и Пуэрто-Рико. В Мексике добровольное прерывание беременности возможно только в столице.