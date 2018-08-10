Прокуратура США начала рассматривать дела Сигала и Вайнштейна о домогательствах

PanARMENIAN.Net - Прокуратура Лос-Анджелеса начала рассматривать дела актеров Стивена Сигала, Энтони Андерсона и продюсера Харви Вайнштейна, которые обвиняются в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Reuters, цитируя окружного прокурора Грега Рислинга.

На данный момент рассматривается 6 дел о домогательствах. Детали обвинений пока не сообщаются, как и то, где именно произошли противоправные действия.

Представители знаменитостей пока не прокомментировали информацию.

Против Вайнштейна заведено 3 дела о сексуальных домогательствах. В сексуальных преступлениях его обвиняют более 70 женщин. Сигала обвинили в изнасиловании и неподобающем поведении 12 января. За последние несколько месяцев его обвинили в домогательствах более десяти женщин.

Обвинения в отношении Андерсона были выдвинуты в июне. Его обвинили в нападении на женщину. Представители актера все претензии отрицают.