В Грузии выпал снег
10 августа 2018 - 13:59 AMT
PanARMENIAN.Net - На грузинском горнолыжном курорте Гудаури выпал снег. Соответствующие видео выкладывают в пятницу пользователи в социальной сети Facebook.
Как сообщают РИА Новости, выпавшему снегу предшествовал сильный град и дождь.
Житель села Казбеги, расположенного недалеко от границы с Россией, сообщил, что местами снег идет и там.
"Говорят, Гудаури весь в снегу со вчерашнего дня. У нас тоже непогода, то дождь, то снег, то град",- заявил житель села Шота Маисурадзе.
Сильные осадки на территории Грузии продолжаются вот уже несколько дней. Ранее стало известно, что в результате обильных осадков в Кобулети затопило дворы и первые этажи жилых домов. В Службу по управлению чрезвычайными ситуациями поступило 30 сообщений.
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