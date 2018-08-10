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В Грузии выпал снег

В Грузии выпал снег
10 августа 2018 - 13:59 AMT

PanARMENIAN.Net - На грузинском горнолыжном курорте Гудаури выпал снег. Соответствующие видео выкладывают в пятницу пользователи в социальной сети Facebook.

Как сообщают РИА Новости, выпавшему снегу предшествовал сильный град и дождь.

Житель села Казбеги, расположенного недалеко от границы с Россией, сообщил, что местами снег идет и там.

"Говорят, Гудаури весь в снегу со вчерашнего дня. У нас тоже непогода, то дождь, то снег, то град",- заявил житель села Шота Маисурадзе.

Сильные осадки на территории Грузии продолжаются вот уже несколько дней. Ранее стало известно, что в результате обильных осадков в Кобулети затопило дворы и первые этажи жилых домов. В Службу по управлению чрезвычайными ситуациями поступило 30 сообщений.

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РИА Новости: В Грузии выпал снег
Agenda.ge. Rescuers try to retrieve tourists from Truso Gorge during river flood
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