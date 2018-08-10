Курс биткоина после недельного падения начал расти

PanARMENIAN.Net - Биткоин прекратил продолжавшееся более недели падение и пытается возобновить тенденцию к росту. Об этом свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА Новости.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 09:17 мск биткоин дорожал на 1,71% — до 6,467 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дорожал на 1,81%, достигая 6,465 тысячи долларов.

Другие криптовалюты торгуются разнонаправленно: Ethereum терял 0,55% стоимости, достигая 361,59 доллара, Ripple дешевел на 3,31% — до 0,3413 доллара, Bitcoin Cash – дорожал на 1,44%, до 605,76 доллара.

Капитализация рынка криптовалют на данный момент составляет227,28 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 48,9% всего крипторынка.

31 июля биткоинопустился ниже отметки в 8 тысяч долларов. Падение стоимости криптовалюты усилилось после новостей о том, что власти США отложили решение по запуску криптовалютного биржевого инвестиционного фонда (ETF).