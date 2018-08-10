Решение по ходатайству об аресте Роберта Кочаряна будет объявлено 13 августа
10 августа 2018 - 17:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Окончилось заседание апелляционного суда Армении по делу о пересмотре ареста 2-го президента РА Роберта Кочаряна.Суд ушел в совещательную комнату, однако решение по делу будет объявлено 13 августа, в 16:00 по местному времени, сообщает Pastinfo.am:
«У нас положительные ожидания, думаю, что хадатайсвто защиты будет удовлетворено», - на выходе из здания суда заявил защищающий интересы второго президента адвокат Арам Орбелян.
Специальная следственная служба Армении предъявила обвинение экс-президенту страны Роберту Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. 28 июля бывшего главу государства арестовали на два месяца. Сам Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В качестве обвиняемого по этому делу также привлекли экс-министра обороны Армении Микаела Арутюняна. Его объявили в розыск. Кроме того, обвинение в свержении конституционного строя предъявили генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, служившему в 2008 году в ВС Армении. Суд освободил его под залог.
Самое значимое
Таким образом, Болгария стала одной из первых стран-членов ЕС, которые ратифицировали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Республикой Армения и Европейским союзом
Таким образом, 97% одобряют свершившуюся революцию как метод
Давид Тоноян назначен министром обороны, Мхитар Айрапетян назначен министром диаспоры
Соответствующий указ подписал президент Армении Армен Саркисян
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Курс биткоина после недельного падения начал расти Другие криптовалюты торгуются разнонаправленно.
В Грузии выпал снег Выпавшему снегу предшествовал сильный град и дождь.
В Кобулети затопило дворы и первые этажи жилых домов Об этом сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.
Прокуратура США начала рассматривать дела Сигала и Вайнштейна о домогательствах Представители знаменитостей пока не прокомментировали информацию.