Решение по ходатайству об аресте Роберта Кочаряна будет объявлено 13 августа

PanARMENIAN.Net - Окончилось заседание апелляционного суда Армении по делу о пересмотре ареста 2-го президента РА Роберта Кочаряна.Суд ушел в совещательную комнату, однако решение по делу будет объявлено 13 августа, в 16:00 по местному времени, сообщает Pastinfo.am:

«У нас положительные ожидания, думаю, что хадатайсвто защиты будет удовлетворено», - на выходе из здания суда заявил защищающий интересы второго президента адвокат Арам Орбелян.

Специальная следственная служба Армении предъявила обвинение экс-президенту страны Роберту Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. 28 июля бывшего главу государства арестовали на два месяца. Сам Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В качестве обвиняемого по этому делу также привлекли экс-министра обороны Армении Микаела Арутюняна. Его объявили в розыск. Кроме того, обвинение в свержении конституционного строя предъявили генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, служившему в 2008 году в ВС Армении. Суд освободил его под залог.