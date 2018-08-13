Апелляционный суд готовится дать ответ по вопросу ареста Кочаряна

PanARMENIAN.Net - Апелляционный суд Армении опубликует вердикт по апелляции решения об аресте экс-президента Армении Роберта Кочаряна 13 августа в 16:00 по местному времени.

11 августа суд завершил рассмотрение апелляционной жалобы.

Кочарян руководил страной в 1998-2008 гг. Он, экс-министр обороны Армении Микаэл Арутюнян и действующий генсек ОДКБ Юрий Хачатуров обвиняются в насильственном свержении госстроя в 2008 году, когда президентские выборы, в которых, по официальным данным, выиграл экс-премьер Армении Серж Саргсян, закончились массовыми протестами оппозиции под руководством первого президента страны левона Тер-Петросяна. Протесты закончились разгоном демонстрации, в ходе которого было убито 10 человек. Убийцы до сих пор не найдены.