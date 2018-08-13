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WhatsApp предоставит спецслужбам доступ к перепискам пользователей

WhatsApp предоставит спецслужбам доступ к перепискам пользователей
13 августа 2018 - 10:49 AMT

PanARMENIAN.Net - Мессенджер WhatsApp больше не будет применять сквозное шифрование сообщений пользователей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на портал Akket.

Таким образом, спецслужбы смогут легко получить доступ ко всем перепискам. На такой шаг создатели мессенджера пошли по распоряжению компании Facebook, которая фактически владеет WhatsApp.

По словам основателя компании Facebook Марка Цукерберга, это требование выдвинули американские власти.

Поэтому с 2019 года появится версия приложения с ослабленным шифрованием, что позволит сотрудникам спецслужб беспрепятственно получить информацию об интересующих их пользователях и таким образом предупреждать действия террористов и людей с психическими отклонениями.

Он также рассказал, что в WhatsApp скоро появится реклама, чтобы компания смогла получать прибыль от популярного мессенджера.

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РИА Новости: WhatsApp даст спецслужбам доступ к перепискам пользователей
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