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Армянская транспортная авиация примет участие в учениях в Свердловской области

Армянская транспортная авиация примет участие в учениях в Свердловской области
13 августа 2018 - 11:12 AMT

PanARMENIAN.Net - В Свердловской области пройдут масштабные учения коллективных авиационных сил Организации договора о коллективной безопасности «Воздушный мост», в которых примут участие военные из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, основным аэродромом для учений станет аэропорт Кольцово.

Во время практических действий будет задействована транспортная авиация Армении, Белоруссии, Казахстана и России. РФ на учениях представит Центральный военный округ, штаб которого находится в Екатеринбурге.

Во время учений представители из шести стран отработают организацию и систему управления воздушными перевозками в Центрально-Азиаском районе.

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