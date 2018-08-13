Армянская транспортная авиация примет участие в учениях в Свердловской области
13 августа 2018 - 11:12 AMT
PanARMENIAN.Net - В Свердловской области пройдут масштабные учения коллективных авиационных сил Организации договора о коллективной безопасности «Воздушный мост», в которых примут участие военные из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, основным аэродромом для учений станет аэропорт Кольцово.
Во время практических действий будет задействована транспортная авиация Армении, Белоруссии, Казахстана и России. РФ на учениях представит Центральный военный округ, штаб которого находится в Екатеринбурге.
Во время учений представители из шести стран отработают организацию и систему управления воздушными перевозками в Центрально-Азиаском районе.
Самое значимое
В первом квартале 2018 года эти показатели составляли 36,78% и 7-е место, а во втором квартале 2017 года - 21,58% и 15-е место
Казимиров отмечает, что позиция Армении в переговорном процессе по Карабаху до последнего времени была более или менее ясна
Партия «Зеленых» Новой Зеландии призвала парламент приступить к процессу по признанию Геноцида армян 1915 года.
Со своей стороны, высокопоставленный дипломатический источник в Москве заявил «Интерфаксу», что прозвучавшие из Еревана заявления непрофессиональны
Partner news
Самое читаемое в разделе