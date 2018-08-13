Рубль упал до минимального за 2 года значения
13 августа 2018 - 12:02 AMT
PanARMENIAN.Net - В результате реакции рынков на новые американские санкции против РФ кур рубля к доллару упал до минимального за 2 года значения.
На открытии торгов Московской биржи доллар побил отметку в 68 рублей впервые с 18 апреля 2016 года.
Курс евро на открытии биржи вырос на 90 копеек до 78,15 рубля.
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