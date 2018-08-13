Иран хочет поставлять в РФ элэнергию через Армению
13 августа 2018 - 14:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Иран начал переговоры с Азербайджаном и Арменией о возможности экспорта электроэнергии в Россию через территорию этих стран.
Об этом в сообщил агентству IRNA министр энергетики Ирана Реза Ардаканиян.
«Мы начали переговоры в парах Иран - Армения и Иран - Азербайджан о возможности поставок электроэнергии в Россию», - заявил Ардаканиян.
«Мы серьeзно следим за планом присоединения Ирана к электрическим сетям Европы», - сказал он, добавив, что присоединение через территорию северных соседей Ирана – один из сценариев.
Министр энергетики также отметил, что Иран стремится к обмену электроэнергии с такими соседными странами, как Пакистан, Афганистан, Туркменистан, Азербайджан, Турция и Ирак.
Армения ежегодно получает из Ирана около 500 млн кубических метров газа по трубопроводу пропускной способностью в 2 млрд кубометров, газ в основном перерабатывается в электроэнергию на местных ТЭЦ. Оплата производится электричеством из рассчета 3 кВтч за 1 кубический метр газа.
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