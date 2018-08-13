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Турки рвут свои доллары в знак протеста против своего же обнищания (видео)

Турки рвут свои доллары в знак протеста против своего же обнищания
 13 августа 2018 - 16:12 AMT

PanARMENIAN.Net - В турецкой Анкере десятки граждан порвали свои долларовые сбережения в знак протеста против американских санкций и последующехго обвала турецкой валюты.

Ранее к подобному шагу призывал президент страны Реджеп Эрдоган. Последний на фоне санкций США заявил, что турки должны «защитить свою страну», отказавшись от употребления и хранения сбережений в долларе и евро.

Президент США Дональд Трамп объявил об удвоении пошлин на турецкую сталь и алюминий из-за отказа страны отпустить ряд арестованных американцев, в том числе, задержанного миссионера. Решение вызвало обвал турецкой валюты до исторического минимума.

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