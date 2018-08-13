Роберт Кочарян освобожден из-под ареста
13 августа 2018 - 16:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Экс-президент Армении Роберт Кочарян освобожден из-под ареста.
Об этом сообщил его адвокат Рубен Саакян после объявления решения Апелляционного суда по апелляции ареста экс-президента.
Он отметил, что решение обоснованно неприкосновенностью экс-президента за решения, вытекающие из статуса главы государства. Саакян не исключил, что дело против Кочаряна в дальнейшем может быть закрыто с данным обоснованием, однако на данный момент он остается обвиняемым.
Кочарян руководил страной в 1998-2008 гг. Он, экс-министр обороны Армении Микаэл Арутюнян и действующий генсек ОДКБ Юрий Хачатуров обвиняются в насильственном свержении госстроя в 2008 году, когда президентские выборы, в которых, по официальным данным, выиграл экс-премьер Армении Серж Саргсян, закончились массовыми протестами оппозиции под руководством первого президента страны левона Тер-Петросяна. Протесты закончились разгоном демонстрации, в ходе которого было убито 10 человек. Убийцы до сих пор не найдены.
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