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Кочарян готовится к пресс-конференции на фоне акции протеста

Кочарян готовится к пресс-конференции на фоне акции протеста
14 августа 2018 - 10:36 AMT

PanARMENIAN.Net - Экс-президент Армении Роберт Кочарян, освобожденный накануне ис-под стражи решением апелляционного суда, даст 14 августа открытую пресс-конференцию впервые с ухода с поста.

Общение Кочаряна с журналистами будет проходить на фоне акции протеста против его освобождения прямо под окнами офиса экс-президента. Акция активистов пройдет под лозунгом «Привет, Роб» (отсылка к трагедии времен правления Кочаряна, когда охранники президента забили до смерти человека, поздоровавшегося с ним вышеуказанной фразой).

За прошедшее после ухода с власти десятилетие Кочарян несколько раз давал интервью отдельным СМИ, однако редко появлялся на публике и не давал пресс-конференций.

Кочарян все еще находится в статусе обвиняемого по делу 1 марта. Он, экс-министр обороны Армении Микаэл Арутюнян и действующий генсек ОДКБ Юрий Хачатуров обвиняются в насильственном свержении госстроя в 2008 году, когда президентские выборы, в которых, по официальным данным, выиграл экс-премьер Армении Серж Саргсян, закончились массовыми протестами оппозиции под руководством первого президента страны левона Тер-Петросяна. Протесты закончились разгоном демонстрации, в ходе которого было убито 10 человек. Убийцы до сих пор не найдены.

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