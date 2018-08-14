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Офис Кочаряна обвинил власти Армении в срыве пресс-конференции экс-президента

Офис Кочаряна обвинил власти Армении в срыве пресс-конференции экс-президента
14 августа 2018 - 17:23 AMT

PanARMENIAN.Net - Офис экс-президента Армении Роберта Кочаряна обвинил власти в срыве намеченной на 14 августа пресс-конференции экс-президента.

В распространенном заявлении офиса, в частности, говорися, что участники акции – активисты, приближенные к премьеру Пашиняну и участники произошедшей «бархатной революции».

Отмечается, что Кочарян выступит с интервью или новой пресс-конференцией, в ходе которой даст ответы на все вопросы.

Произошедшее описывается как нападение и преследование инакомыслащих и грубое подавление иной точки зрения.

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