Офис Кочаряна обвинил власти Армении в срыве пресс-конференции экс-президента
14 августа 2018 - 17:23 AMT
PanARMENIAN.Net - Офис экс-президента Армении Роберта Кочаряна обвинил власти в срыве намеченной на 14 августа пресс-конференции экс-президента.
В распространенном заявлении офиса, в частности, говорися, что участники акции – активисты, приближенные к премьеру Пашиняну и участники произошедшей «бархатной революции».
Отмечается, что Кочарян выступит с интервью или новой пресс-конференцией, в ходе которой даст ответы на все вопросы.
Произошедшее описывается как нападение и преследование инакомыслащих и грубое подавление иной точки зрения.
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