Пашинян обещает отправить на «свалку истории» противников революции Армении

PanARMENIAN.Net - Все лица, совершившие преступления перед народом и государством, встанут перед правосудием, альтернативы этому нет. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, во время прямого включения на странице в Facebook.

В Армении, по его словам, нет силы, которая может остановить революцию, а те, кто попытается препятствовать ей, будут отправлены на свалку истории. При этом он отметил, что также, власти Армении ни в каком случае не выйдут за рамки своих полномочий.

«Все преступники будут наказаны, каждая копейка, украденная у народа, будет возвращена», - , отметил он, пригласив народ на митинг 17 августа по поводу 100-дневного периода правления.

Заявление Пашиняна прозвучало на фоне решения Апелляционного суда об отмене ареста экс-президента Роберта Кочаряна и срыва пресс-конференции экс-президента активистами.