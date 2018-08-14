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Обрушение моста в Генуе: Десятки побибших

Обрушение моста в Генуе: Десятки побибших
14 августа 2018 - 17:43 AMT

PanARMENIAN.Net - В итальянском городе Генуя произошло обрушение автомобильного моста автомагистрали A10. Об этом сообщает Guardian со ссылкой на итальянские СМИ.

С высоты рухнуло несколько десятков автомобилей - легковушек и грузовых. По сообщению замминистра Италии Эдуардо Рикси, погибло минимум 22 человека, 8 ранены.

Мост Моранди находился над рекой Полцевера, он был построен в 1960-х годах. Его длина составляет около километра, а высота — 90 метров.

Ссылки по теме:
http://www.theguardian.com/world/2018/aug/14/genoa-motorway-bridge-collapses-italy
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