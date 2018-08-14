Обрушение моста в Генуе: Десятки побибших

PanARMENIAN.Net - В итальянском городе Генуя произошло обрушение автомобильного моста автомагистрали A10. Об этом сообщает Guardian со ссылкой на итальянские СМИ.

С высоты рухнуло несколько десятков автомобилей - легковушек и грузовых. По сообщению замминистра Италии Эдуардо Рикси, погибло минимум 22 человека, 8 ранены.

Мост Моранди находился над рекой Полцевера, он был построен в 1960-х годах. Его длина составляет около километра, а высота — 90 метров.