Обрушение моста в Генуе: Десятки побибших
14 августа 2018 - 17:43 AMT
PanARMENIAN.Net - В итальянском городе Генуя произошло обрушение автомобильного моста автомагистрали A10. Об этом сообщает Guardian со ссылкой на итальянские СМИ.
С высоты рухнуло несколько десятков автомобилей - легковушек и грузовых. По сообщению замминистра Италии Эдуардо Рикси, погибло минимум 22 человека, 8 ранены.
Мост Моранди находился над рекой Полцевера, он был построен в 1960-х годах. Его длина составляет около километра, а высота — 90 метров.
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