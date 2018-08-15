Президент и премьер Армении принесли соболезнования итальянским коллегам
15 августа 2018 - 12:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян и премьер-министр Никол Пашинян принесли соболезнования итальянским коллегам по поводу разрушения моста в Генуе, повлекшего человеческие жертвы.
Об этом сообщают пресс-службы президента и премьер-министра.
В результате обрушения автомобильного моста в Генуя 14 августа погибли 38 человек, 15 пострадали, 10 числятся пропавшими без вести.
В момент падения моста на нем находилось 35 автомобилей.
Мост через реку, соединяющий две части Генуи, был построен в 1960-х годах. Последняя реконструкция моста была проведена два года назад. Причины трагедии пока точно неизвестны. Эксперты выдвигают разные версии — от погодных условий (по некоторой информации, незадолго до ЧП в мост ударила молния) до ослабевших несущих конструкций. Там как раз шли ремонтные работы по укреплению.
Самое значимое
Таким образом, Болгария стала одной из первых стран-членов ЕС, которые ратифицировали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Республикой Армения и Европейским союзом
Таким образом, 97% одобряют свершившуюся революцию как метод
Давид Тоноян назначен министром обороны, Мхитар Айрапетян назначен министром диаспоры
Соответствующий указ подписал президент Армении Армен Саркисян
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
В Ереване гражданин грозится взорвать 3-й корпус здания Правительства Работников 3-го корпуса эвакуируют.
Обрушение моста в Генуе: Есть десятки погибших С высоты рухнуло несколько десятков автомобилей - легковушек и грузовых.