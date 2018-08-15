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Президент и премьер Армении принесли соболезнования итальянским коллегам

Президент и премьер Армении принесли соболезнования итальянским коллегам
15 августа 2018 - 12:21 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян и премьер-министр Никол Пашинян принесли соболезнования итальянским коллегам по поводу разрушения моста в Генуе, повлекшего человеческие жертвы.

Об этом сообщают пресс-службы президента и премьер-министра.

В результате обрушения автомобильного моста в Генуя 14 августа погибли 38 человек, 15 пострадали, 10 числятся пропавшими без вести.

В момент падения моста на нем находилось 35 автомобилей.

Мост через реку, соединяющий две части Генуи, был построен в 1960-х годах. Последняя реконструкция моста была проведена два года назад. Причины трагедии пока точно неизвестны. Эксперты выдвигают разные версии — от погодных условий (по некоторой информации, незадолго до ЧП в мост ударила молния) до ослабевших несущих конструкций. Там как раз шли ремонтные работы по укреплению.

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