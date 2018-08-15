Армения предложила передать полномочия в Совбезе ОДКБ премьеру страны

PanARMENIAN.Net - Представители Армении предложили внести изменения в устав Организации Договора о коллективной безопасности, в соответствии с которыми эту страну в Совете безопасности ОДКБ будет представлять премьер-министр.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу организации, инициатива прозвучала на заседании постоянного совета ОДКБ.

«Был рассмотрен проект протокола о внесении изменений в договор о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года и устав ОДКБ от 7 октября 2002 года, которые были предложены армянской стороной в связи с вступлением в силу изменений в конституцию республики Армения. В соответствии с ними принятие решений по вопросам, рассматриваемым Советом коллективной безопасности ОДКБ, отнесено к компетенции премьер-министра республики Армения» - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что постоянный совет ОДКБ принял решение направить проекты документов одним пакетом на внутригосударственное согласование.

Генсек ОДКБ – представитель Армении Юрий Хачатуров, является фигурантом уголовного дела о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года. Тогда участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны. При разгоне погибли десять человек, более 250 получили ранения. В то время Хачатуров был начальником Ереванского гарнизона ВС Армении.