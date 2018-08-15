Информация о бомбе в правительственном здании не подтвердилась

PanARMENIAN.Net - В «заминированном» корпусе правителсьственного здания в Арении взрывчатых веществ не обнаружено. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Личность звонившего с угрозой о взрыве установлена. Как сообщается, он сообил о минировании, так как был недоволен работой министерства здравоохранения.

Работников 3-го корпуса заблаговременно эвакуировали.

Ранее днем 15 августа в Ереване служба в службу «911» МЧС Армении поступил звонок от гражданина, который заявил, что собирается взорвать 3-й корпус здания Правительства РА. На место происшествия выехали боевой расчет пожарно-спасательного отряда СС МЧС РА, Оперативная группа Национального центра по управлению кризисными ситуациями, Группа реагирования на чрезвычайные ситуации и представитель отдела психологической поддержки.