Обыски в армянской «дочке» РЖД
16 августа 2018 - 12:20 AMT
PanARMENIAN.Net - В офисе «Южно-Кавказской железной дороги» - концессионного управляющего армянскими железными дорогами и 100% дочернего предприятия РЖД, прошли обыски, инициированные комитетом по госдоходам республики.
Об этом сообщил PanARMENIAN.Net пресс-секретарь ЮКЖД Вардан Алоян.
Он отметил, что в ходе обыска изъяты документы, изучены личные вещи сотрудников. Иных подробностей не сообщается.
Пресс-секретарь КГД Лусине Аракелян информацию не прокомментировала.
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