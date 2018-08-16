Карабах разрешил Азербайджану забрать обнаруженное на «нейтралке» тело жителя
16 августа 2018 - 14:16 AMT
PanARMENIAN.Net - Власти Нагорно Карабахской республики разрешили Баку забрать найденное на нейтральной стороне тело жителя Азербайджана.
По сообщению пресс-службы МИД НКР, вывоз тела обеспечен при посредничестве МККК и офиса личного представителя председателя ОБСЕ.
Тело было обнаружено 12 апреля. Представители азербайджанской стороны забрали его 15 августа.
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