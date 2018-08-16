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Пашинян анонсирует «форсаж» реформ в Армении

Пашинян анонсирует «форсаж» реформ в Армении
16 августа 2018 - 16:53 AMT

PanARMENIAN.Net - За 100 дней правительство Армении решило проблему обеспечения нормальной жизнедеятельности в стране в потреволюционный период.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства.

«Мы входим в новый этап, главным смыслом которого является форсаж реформ, необходимых для придачи нового импулься и свешего дыхания нашей экономике», - сказал он. Пашинян отметил, что энергетики, накопленной за сто дней правления, хватит для решения проблем, стоящих перед страной.

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