Пашинян анонсирует «форсаж» реформ в Армении
16 августа 2018 - 16:53 AMT
PanARMENIAN.Net - За 100 дней правительство Армении решило проблему обеспечения нормальной жизнедеятельности в стране в потреволюционный период.
Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства.
«Мы входим в новый этап, главным смыслом которого является форсаж реформ, необходимых для придачи нового импулься и свешего дыхания нашей экономике», - сказал он. Пашинян отметил, что энергетики, накопленной за сто дней правления, хватит для решения проблем, стоящих перед страной.
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