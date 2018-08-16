Серж Саргсян будет допрошен по делу 1 марта

PanARMENIAN.Net - Третий президент Армении Серж Саргсян будет допрошен по делу о 1 марта, заявил глава Специальной следственной службы Армении Сасун Хачатрян.

Он не отметил сроки вызова Саргсяна на допрос, объяснив это логикой следственных мероприятий. «Допрос – не самоцель», - отметил он.

Дело 1 марта – расследование разгона поствыборных акций протеста армянской оппозиции в 2008 году. На состоявшихся тогда президентских выборах одержал официальную победу Серж Саргсян, занимавший пост премьер-министра. Оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном не признала результаты выборов и устроила многотысячные акции протеста в центре столицы, которые были разогнаны на 10-й день. В ходе разгрома акции и столкновений с полицией погибло десять человек, сотни были ранены. Убийства не раскрыты до сих пор, а ряд оппозиционных деятелей, в том числе – действующий премьер Никол Пашинян, были осуждены по обвинению в организации беспорядков и позже освобождены по амнистии.

После «Бархатной революции» в апреле 2018 года, приведшей к отставке собиравшегося продолжить правление страной в статусе премьера Сержа Саргсяна и к приходу к власти Никола Пашиняна, дело получило новый оборот. Следственный комитет выдвинул обвинения против ряда бывших высокопоставленных чиновников – экс-президент Роберт Кочарян, экс-министр обороны Микаэл Арутюнян и действующийглава ОДКБ Юрий Хачатуров, бывший в ходе событий командующим ереванского гарнизона, обвинены в свержении государственного строя. Бывший первый вице-премьер Армен Геворкян обвиняется в давлении на Конституционный суд с целью признания последним легитимности победы Саргсяна на выборы.