Роберт Кочарян: «Я вернулся» (видео)
16 августа 2018 - 17:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Экс-президент Армении Роберт Кочарян заявил o возвращении в большую политику.
«Считайте, я вернулся» , - ответил он, отвечая на вопрос журналиста в интервью телеканалу «Еркир Медиа».
Кочарян был президентом Армении в 1998-2008 гг и обвиняется в свержении конституционного строя во время событий 1 марта 2008 года – разгона митинга оппозиции, в ходе которого погибло 10 человек.
Ранее он был арестован по решению суда в ходе следствия, однако апелляционный суд отменил арест экс-президента.
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