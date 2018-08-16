Роберт Кочарян: «Я вернулся»

PanARMENIAN.Net - Экс-президент Армении Роберт Кочарян заявил o возвращении в большую политику.

«Считайте, я вернулся» , - ответил он, отвечая на вопрос журналиста в интервью телеканалу «Еркир Медиа».

Кочарян был президентом Армении в 1998-2008 гг и обвиняется в свержении конституционного строя во время событий 1 марта 2008 года – разгона митинга оппозиции, в ходе которого погибло 10 человек.

Ранее он был арестован по решению суда в ходе следствия, однако апелляционный суд отменил арест экс-президента.