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Роберт Кочарян: «Я вернулся» (видео)

Роберт Кочарян: «Я вернулся»
 16 августа 2018 - 17:46 AMT

PanARMENIAN.Net - Экс-президент Армении Роберт Кочарян заявил o возвращении в большую политику.

«Считайте, я вернулся» , - ответил он, отвечая на вопрос журналиста в интервью телеканалу «Еркир Медиа».

Кочарян был президентом Армении в 1998-2008 гг и обвиняется в свержении конституционного строя во время событий 1 марта 2008 года – разгона митинга оппозиции, в ходе которого погибло 10 человек.

Ранее он был арестован по решению суда в ходе следствия, однако апелляционный суд отменил арест экс-президента.

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