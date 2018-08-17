Предотвращена попытка азербайджанской атаки в Карабахе
17 августа 2018 - 12:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Армия обороны Нагорно Карабахской республики предотвратила попытку атаки на армянcкие позиции в полночь 17 августа.
По сообщению пресс-службы ведомства, группа из 15 военнослужащих попыталась атаковать позицию на северном направлении линии соприкосновения.
Передовые подразделения АО НКР вовремя заметили продвижение противника и отбросили группу на исходные позиции.
В результате перестрелки армянская сторона потерь не понесла, информация о потерях азербайджанской стороны уточнаяется.
17 августа - 100 дней с момента избрания Никола Пашиняна премьер-министром. В тот же день намечен крупный митинг сторонников премьера в Ереване.
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