Предотвращена попытка азербайджанской атаки в Карабахе

PanARMENIAN.Net - Армия обороны Нагорно Карабахской республики предотвратила попытку атаки на армянcкие позиции в полночь 17 августа.

По сообщению пресс-службы ведомства, группа из 15 военнослужащих попыталась атаковать позицию на северном направлении линии соприкосновения.

Передовые подразделения АО НКР вовремя заметили продвижение противника и отбросили группу на исходные позиции.

В результате перестрелки армянская сторона потерь не понесла, информация о потерях азербайджанской стороны уточнаяется.

17 августа - 100 дней с момента избрания Никола Пашиняна премьер-министром. В тот же день намечен крупный митинг сторонников премьера в Ереване.