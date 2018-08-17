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Букмекеры начали принимать ставки на финал «Игры престолов»

Букмекеры начали принимать ставки на финал «Игры престолов»
17 августа 2018 - 14:47 AMT

PanARMENIAN.Net - Российские букмекеры уже принимают ставки на финал сериала «Игра престолов». Главным вопросом остается кто сядет на Железный трон и будет править Семью королевствами, сообщает Mos.News.

Согласно букмекерам, основных претендентов четыре - самые высокие шансы у Брана Старка и наследника Джона Сноу и Дейенерис — 30% и 25% соответственно. Шансы Сноу и Таргариен сесть на трон по 20% у каждого.

Вероятность того, что на трон сядет Король ночи, оценивается коэффициентом 9,0, Тирион Ланнистер — 9,9.

Также можно сделать ставку на то, кто погибнет первым: фаворитами здесь являются Яра Грейджой и Серсея Ланнистер.

Любители сериала уверены, что Серсея умрет от руки собственного возлюбленного-родственника Джейми Ланнистера.

Заключительный восьмой сезон сериала «Игра престолов» выйдет весной 2019 года.

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