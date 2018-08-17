Пашинян: Мы готовы разгромить Азербайджан
17 августа 2018 - 20:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Представители бывших властей Армении тратят деньги на скупку СМИ и фейков с целью убетить народ, что Пашинян хочет сдать Карабах. Об этом заявил сам премьер Армении Никол Пашинян на митинге по поводу 100 дней правления.
Назвав бывшие власти расхитителями армии и «мышами крадущими зерно», Пашинян заявил, что прекрасно знает, кто и что собиралсая сдавать, так как прекрасно владеет всей информацией по мирному процессу.
Пашинян отметил, что Армения хочет настоящих мирных переговоров, и лично он готов вести их от имени Армении, но не от имени Карабаха. «И мы готовы всем народом нанести разгромный контрудар Азербайджану при необходимости», - заявил он.
«Если будет предложение по урегулированию, которое я лично сочту приемлемым, я приду, встану здесь перед вами, представлю его вам, и вы решите – идем мы по этому пути или нет. Решите, что идем, значит – пойдем, а решите, что нет – не пойдем», - сказал Пашинян.
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